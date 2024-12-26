Трех жителей Иркутской области осудят за разбой и хищения оборудования для майнинга

Мужчины причастны к нескольким криминальным эпизодам в Приангарье.

Троих жителей Иркутской области осудят за разбой, убийство сторожевой собаки и хищения майнинговой техники. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы российских правоохранительных органов. Полицейские установили, что преступной деятельностью подозреваемые занимались в период с конца весны до осени 2021 года. К каждому криминальному эпизоду злоумышленники готовились заранее. Фигуранты расследования заранее приезжали и осматривали местность возле объектов, где планировали совершить хищение аппаратуры, а также подбирали возможные пути отхода.

Задержать злоумышленников сыщики смогли после того, как в октябре 2021 года они проникли на охраняемый участок в Шелеховском районе и похитили множество единиц техники для добычи криптовалюты общей стоимостью свыше 2,2 млн рублей. пресс-служба МД РФ по Приангарью

В тот раз обвиняемые усыпили сторожевую собаку, подкинув животному сосиску со смертельной дозой снотворного, после чего закрыли навесным замком вагончик, в котором спал охранник. Тайно забрать имущество у подельников не получилось. Сторож проснулся и выбрался на улицу через окно, разбив стекло. В этот момент злоумышленники распылили в лицо потерпевшему содержимое перцового баллончика и пригрозили оружием. Далее банда скрылась на автомобиле с награбленным. После поимки подозреваемых оперативники установили их причастность к трём эпизодам хищения майнингового оборудования общей стоимостью около 1,5 млн рублей. Завершено расследование уголовных дел по части 4 статьи 162, части 2 статьи 245, а также частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ. Материалы расследования направлены в суд для изучения по существу.

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Фото и видео: МВД Медиа