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В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов на тротуаре

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Очевидцы рассказывают, что машина полицейского резко маневрировала на дороге.

В Воронеже полицейский в должности участкового сбил трёх пешеходов на тротуаре. Об этом пишет ТАСС. Известно, что сотрудник МВД был за рулём "Тойоты".

Известно, что участковому 24 года. В городском МВД рассказали, что он не справился с управлением и выехал на тротуар. Машина врезалась в троих человек. Один мужчина скончался на месте до приезда скорой — он получил травмы, не совместимые с жизнью.
Две женщины с повреждениями госпитализированы.

В полицейском управлении отметили, что полицейский находился за рулём в трезвом состоянии. В ГУ МВД предполагают две возможных причины аварии — техническая неисправность и попытка избежать столкновения на дороге с другим автомобилем.

Очевидцы рассказывают, что машина полицейского резко маневрировала на дороге, после чего выехала на тротуар.

Ранее было опубликовано видео задержания подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске.

Видео: ВКонтакте/ МОЁ! Online. Все новости Воронежа

Теги: воронеж, дтп, полиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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