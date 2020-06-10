В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов на тротуаре

Очевидцы рассказывают, что машина полицейского резко маневрировала на дороге.

В Воронеже полицейский в должности участкового сбил трёх пешеходов на тротуаре. Об этом пишет ТАСС. Известно, что сотрудник МВД был за рулём "Тойоты".

Известно, что участковому 24 года. В городском МВД рассказали, что он не справился с управлением и выехал на тротуар. Машина врезалась в троих человек. Один мужчина скончался на месте до приезда скорой — он получил травмы, не совместимые с жизнью.

Две женщины с повреждениями госпитализированы.

В полицейском управлении отметили, что полицейский находился за рулём в трезвом состоянии. В ГУ МВД предполагают две возможных причины аварии — техническая неисправность и попытка избежать столкновения на дороге с другим автомобилем.

Очевидцы рассказывают, что машина полицейского резко маневрировала на дороге, после чего выехала на тротуар.

Ранее было опубликовано видео задержания подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске.

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