В Волосовском районе подросток отравился неизвестным веществом

Мальчик проживал в квартире с бабушкой.

В пятницу, 21 мая, в Волосовском районе Ленобласти госпитализировали 13-летнего мальчика с отравлением неизвестным препаратом. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Ребенка забрали в больницу из квартиры в деревне Большая Вруда примерно в 20 часов вечера. О состоянии подростка информация уточняется.

Школьник проживал в доме вместе с бабушкой, на специальных учетах не состоял.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Софийской 7-летняя девочка отправилась "конфеткой" из детсада. По словам родителей, дома она съела конфету, которую дали в детском саду. Семья полная, на профилактическом учете не состоит.

Фото: Piter.tv