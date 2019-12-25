В Вологодской области скончался от коронавируса 25-летний пациент

Всего в регионе скончалось двое пациентов с коронавирусной инфекцией

Накануне, 6 мая, в моногоспитале в Череповце Вологодской области скончался от коронавируса 25-летний пациент.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона Вологодской области сообщает, что в больнице от осложнений вызванных коронавирусной инфекции скончался 25-летний парень. У него был избыточный вес. Он поступил в госпиталь 29 апреля в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией. Почти сразу его подключили к аппарату ИВЛ, но несмотря на усилия медиков, молодой человек скончался 6 мая.

Это вторая смерть в регионе, вызванная COVID-19. Первой скончавшейся пациенткой с коронавирусом стала пожилая женщина из Великого Устюга.

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Фото: Piter.TV