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В Вологодской области мужчина погиб от взрыва петарды
Сегодня, 15:04
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В Вологодской области мужчина погиб от взрыва петарды

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Мужчина погиб на остановке в Великоустюгском районе области.

В Великоустюгском районе от взрыва петарды погиб мужчина.

Следственные органы СКР по Вологодской области сообщают, что проводят проверку по факту гибели мужчины 1974 года рождения. Вечером 13 января поступило сообщение о гибели мужчины на остановке в  в поселке Новатор Великоустюгского района области. У мужчины при осмотре выявлены следы травматической ампутации пальцев руки и характерные повреждения в области груди. 

При обыске дома у погибшего обнаружена еще одна целая петарда. По словам соседей, мужчина злоупотреблял алкоголем.

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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