В Вологодской области мужчина погиб от взрыва петарды

Мужчина погиб на остановке в Великоустюгском районе области.

В Великоустюгском районе от взрыва петарды погиб мужчина.

Следственные органы СКР по Вологодской области сообщают, что проводят проверку по факту гибели мужчины 1974 года рождения. Вечером 13 января поступило сообщение о гибели мужчины на остановке в в поселке Новатор Великоустюгского района области. У мужчины при осмотре выявлены следы травматической ампутации пальцев руки и характерные повреждения в области груди.

При обыске дома у погибшего обнаружена еще одна целая петарда. По словам соседей, мужчина злоупотреблял алкоголем.

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