В Волховском районе перекрыли трассу А-114 из-за ДТП

В ведомстве отметили, что в инциденте никто не пострадал.

Во вторник вечером, 18 января, трассу Вологда — Тихвин полностью перекрыли из-за дорожной аварии. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Около 20:00 вечера у деревни Хвалово в Волховском районе легковушка столкнулась с грузовиком. В ведомстве отметили, что в инциденте никто не пострадал.

На месте происшествия работает полиция, дорожные специалисты и спасатели. Движение на участке полностью перекрыто. Объезд осуществляется через деревню Наволок Лужского района.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в аварии пострадал человек со стоящей машиной на КАД Петербурга. Столкнулись три автомобиля.

Фото: pexels

