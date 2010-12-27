Бизнесмен из Ленобласти заплатит за подделку Adidas 100 тыс. рублей

Прокуратура конфисковала товар из двух магазинов.

Предприниматель из Волхова заплатит штраф в размере 100 тыс. рублей за отсутствие у него контракта с компаниями на продажу их брендовых вещей. Суд признал продавца виновным в нарушении законодательства об интеллектуальной собственности.

Как стало известно, в магазины ИМ Гейдарова "Модная Ярмарка" и "Универсам Семейный" наведались сотрудники прокуратуры, которые нашли в продаже одежду с фейковыми лейблами Adidas, Reebok и Nike. Конечно же, предприниматель не заключал с корпорациями никакого контракта, особенно на продажу подделки.

В отношении Гайдарова возбудили административное дело по статье "производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака". Арбитражный суд обязал виновного выплатить 100 тысяч рублей, а также у него конфискуют всю продукцию.

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