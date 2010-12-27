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Работнику рыбного завода в Петербурге не простили пять килограммов форели
Сегодня, 13:30
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lesjasap
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Работнику рыбного завода в Петербурге не простили пять килограммов форели

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Сотрудник рыбного завода попался на краже пяти килограммов форели. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
 
Инцидент произошел в Морском рыбном порту Петербурга. Хищение чужого имущества остановили сотрудники транспортной полиции по региону. Предварительно, руководство пострадавшего завода обратилась в правоохранительные органы, чтобы они помогли разобраться в пропажах продукции. 
 
В ходе расследования был выявлен подозреваемый. Оперативники остановили мужчину при выходе с его работы. С собой у петербуржца оказалось несколько килограмм рыбы. “Улов” злоумышленник попытался пронести под верхней одеждой. 
 
Преступнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.
 
Вчера мы сообщали, что в Петербурге закрыли сайты, торгующие запрещенной продукцией. 
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Категории: Новости СПб

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