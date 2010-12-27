Работнику рыбного завода в Петербурге не простили пять килограммов форели

Сотрудник рыбного завода попался на краже пяти килограммов форели. Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Морском рыбном порту Петербурга. Хищение чужого имущества остановили сотрудники транспортной полиции по региону. Предварительно, руководство пострадавшего завода обратилась в правоохранительные органы, чтобы они помогли разобраться в пропажах продукции.

В ходе расследования был выявлен подозреваемый. Оперативники остановили мужчину при выходе с его работы. С собой у петербуржца оказалось несколько килограмм рыбы. “Улов” злоумышленник попытался пронести под верхней одеждой.

Преступнику грозит лишение свободы на срок до двух лет.