В Волгоградской области в ДТП с грузовиком и автобусом погиб один человек

Пострадавшими считаются 16 человек.

Один человек погиб и еще 16 пострадали в результате столкновения грузового автомобиля с пассажирским автобусом на территории Волгоградской области. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления правоохранительных органов. Известно, что около 04:16 утра по московскому времени на 783 километре дороги Р-22 "Каспий" произошло столкновение Iveco и Yutong, следовавшего по маршруту "Астрахань-Москва". В результате ДТП от полученных травм скончался водитель автобуса. Состояние здоровья 14 пострадавших, включая троих несовершеннолетних, сейчас оценивается медиками как средней степени тяжести. Двое взрослых остаются в тяжелом состоянии.

В автобусе было около 30 пассажиров. Один человек погиб - водитель; в Михайловскую ЦРБ доставлены 16 пострадавших, из которых трое детей. пресс-служба администрации области

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Фото и видео: ГУ МВД по Волгоградской области