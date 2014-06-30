СК РФ проводит необходимые экспертизы.

В Волгограде ребенок насмерть отравился арбузом. Соответствующее заявление сделали представители Следственного комитета по региону. Установлено, что еще 27 октября местный житель 58-ми лет приобрел в овощной палатке арбуз. После его употребления, сам мужчина, как и его несовершеннолетние внуки стали чувствовать себя плохо. На следующий день в связи с продолжающимся недомоганием медики госпитализировали детей. Врачам не удалось спасти жизнь пятилетнего мальчика. В настоящее время его 11-летней сестре оказывается необходимая помощь. Угрозы для ее жизни специалисты не видят. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть ребенка наступила из-за токсического гастроэнтерита. Надзорное ведомство выехало на место торговли арбузами, после чего изъяли у владельца всю партию. Далее будут проведены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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Фото и видео: Telegram / MASH