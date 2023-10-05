В Волгограде полиция задержала подозреваемых в коммерческом подкупе

Ирина Волк рассказала о пресечении деятельности ОПГ в регионе.

Российские правоохранительные органы по Волгоградской области пресекли деятельность преступной организованной группы, участники которой незаконно получали деньги от браконьеров. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Оперативники узнали о том, что в группу вошли трое человек. Речь идет о директоре компании, которая специализируется на промышленном рыболовстве в акватории Цимлянского водохранилища, ее знакомой и индивидуальном предпринимателе-владельце цеха по переработке рыбы. Фигурантки расследования фиктивно трудоустраивали в компанию рыбаков, после чего помогали им оформить разрешающие документы на добычу водных биологических ресурсов промышленным способом в таких объемах, которые превышают объемы квотированных норм.

Таким образом были фиктивно трудоустроены не менее 30 граждан, каждый из которых ежемесячно лично либо через владельца рыбного цеха выплачивал директору незаконное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. пресс-служба МВД РФ

Полученное незаконное вознаграждение криминальные сообщники делили между собой. Во время обысков по адресам проживания членов ОПГ, а также в офисе коммерческой организации и помещениях рыбного цеха оперативниками при участии Росгвардии изъяты 1,5 миллиона рублей, документация, электронные носители информации. Ведется уголовное дело по статье 204 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа