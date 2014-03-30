Никто из отдыхающих не пострадал на аттракцион.

В Волгограде остановилось колесо обозрения. Об этом журналистам рассказали представители региональной экстренной службы. Известно, что инцидент зафиксирован на территории центрального парка вечером 20 июля. В момент неполадки на аттракционе находились люди, в том числе и несовершеннолетние отдыхающие.

В 22:10 20.07.2022 поступило сообщение, что на территории парка ЦПКО в результате неисправности электропривода остановилось колесо обозрения. Производится эвакуация людей из кабинок. пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области

В результате заминки работы колеса обозрения никто не пострадал. В кабинках на высоте застрявшими оказались 24 человека. В настоящее время проблема решена.

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Фото и видео: Telegram / Mash, SHOT