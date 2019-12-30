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В Волгограде 16-летнему подростку парень перерезал горло
Сегодня, 9:57
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MShaffter

В Волгограде 16-летнему подростку парень перерезал горло

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Убийцу подростка нашли и задержали.

В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка.

Региональные следственные органы СК по Волгоградской области сообщают, что накануне вечером, 29 января, в бессознательном состоянии был доставлен подросток с ножевым ранением шеи. Несмотря на усилия медиков, подросток скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Следователи выяснили, что подростка доставили на скорой с улицы Новодвинской Дзержинского района Волгограда. Установлено, что подросток получил ранение в ходе конфликта.  "Блокнот Волгограда" сообщает, что у убитого подростка произошел конфликт со знакомым, ранее судимым 20-летним парнем. В ходе драки парень достал нож и полоснул им по горлу несовершеннолетнего, после чего скрылся.

Подозреваемый в убийстве подростка найден и задержан.

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Фото: Piter.TV

Теги: криминал, новости волгограда, новости россии, происшествия, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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