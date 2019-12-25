В Волгограде 12-летнего мальчика убила упавшая бетонная плита

Произошел обвал песчаной насыпи, на которой стояла бетонная плита.

В Волгограде бетонная плита насмерть раздавила 12-летнего мальчика.

Следственные органы СКР по Волгоградской области сообщают, что по факту гибели 12-летнего мальчика организована доследственная проверка. Как уже удалось установить, мальчик со своим несовершеннолетним другом в воскресенье 11 октября гуляли недалеко от берега реки Волги в 150 метрах от дамбы.

Во время игры произошел обвал песчаного грунта, на котором была установлена бетонная плита. Тяжелая конструкция упала на ребенка. От полученных травм школьник скончался на месте.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: СУ СК РФ по Волгоградской области