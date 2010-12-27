В Выборгском районе живет лучшая в области корова

Выборгская корова названа самой красивой и продуктивной в области.

В деревне Энколово на XV областной выставке племенных животных "Белые Ночи — 2018" выбрали лучшую корову. Ей стала корова "Славянка" голштинской породы, жительница СПК "Поляны", расположенного в Выборгском районе. Корова заняла первое место в своей подгруппе по красоте и молочной продуктивности. Также выборжанка вошла в топ лучших среди всех семидесяти пяти участниц выставки.

В выставке приняли участие 56 племенных хозяйств Ленинградской области, а также совхоз "Мегрега" из Карелии. Владелец коровы-победителя СПК "Поляны" состоит в перечне организаций, курируемых комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. В 2013 г. предприятие получило статус племенного завода по выращиванию крупного рогатого скота черно-пестрой породы.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"

Фото: племторг.рф