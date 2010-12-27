В Выборгском районе завершилась "Неделя предпринимательства"

В мероприятиях "Недели предпринимательства" участвовали более 70 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, ведущих свою деятельность на территории Выборгского района.

С 29 мая по 4 июня в Выборгском районе проходили выездные совещания представителей районной администрации с субъектами малого и среднего предпринимательства. Рабочие встречи прошли в шести сельских и городских поселениях: Гончаровском, Полянском, Первомайском, Каменногорском, Советском, а также Рощинском.

В совещаниях приняли участие представители комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации, консультанты АНО "МКК "Выборгский ЦПП", специалисты ИФНС России по Выборгскому району, бизнесмены Выборгского района.

В мероприятиях "Недели предпринимательства" участвовали более 70 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, ведущих свою деятельность на территории Выборгского района.

В открытом диалоге участники обсудили актуальные вопросы в бизнес-сфере. В частности, говорилось об основных мерах государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе финансовых, имущественных, консультационных, информационных и образовательных, изменениях в применении контрольно-кассовой техники, внедрении обязательной системы маркировки товаров и др.

Кроме того, в рамках "Недели предпринимательства" представители администрации МО "Выборгский район" посетили объекты предпринимательской деятельности. Например, постоянно действующие ярмарки в поселках Советский и Первомайское, а также столярную мастерскую в поселке Рощино ИП Федоров И.А., получившего стартовое пособие на развитие своего бизнеса.

Как отметила председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации Нина Сивицкая, по данным Федеральной налоговой службы России по Ленинградской области на 01.06.2019 г. в Выборгском районе свою деятельность ведут более 6800 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них порядка 4400 - ИП, 2500 - юридические лица.

Также она рассказала, что в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 15 % увеличились поступления от субъектов малого и среднего бизнеса в доходную часть бюджета Выборгского муниципального района.

Такие встречи с нашими предпринимателями очень важны для понимания ситуации на месте. Они позволяют не только проконтролировать состояние дел в бизнесе, но и провести консультации, а также сработать на перспективу - проанализировать возникновение возможных или уже существующих проблем и вовремя помочь нашим бизнесменам. сказала Нина Сивицкая

Мероприятия организованы в рамках "Недели предпринимательства", приуроченной ко Дню Российского предпринимательства, администрацией МО "Выборгский район" и "Выборгского центра поддержки предпринимательства".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО