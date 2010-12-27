В Выборгском районе выделят дополнительные средства на социальные нужды и капремонт

Председатель районного комитета финансов Александр Болучевский доложил депутатам о текущих бюджетных корректировках.

На заседании районного совета депутатов, которое провел глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин, принято решение направить дополнительные средства на социальные нужды и капремонт зданий социального значения.

Председатель районного комитета финансов Александр Болучевский доложил депутатам о текущих бюджетных корректировках. Размер доходной части увеличился на 45 миллионов по налоговым и неналоговым поступлениям и на 10 миллионов по трансфертам.

Депутатский корпус утвердил проект о распределении этих средств на социальные нужды и капитальный ремонт объектов социального значения. В частности — на ремонт муниципального Дворца культуры, подготовку проектной документации для ремонта гимназии и оплату коммунальных услуг за муниципальные объекты социального значения.

Также в рамках повестки дня были приняты решения о создании или изменении ряда нормативных муниципальных актов. В частности, утвержден перечень движимого имущества казны муниципального образования "Выборгский район", предлагаемого к передаче в государственную собственность Ленинградской области. Решение является следствием передачи на региональный уровень полномочий по предоставлению социальных услуг населению.

Кроме того, депутатский корпус рассмотрел протест Выборгского городского прокурора, признал его обоснованным и утвердил проект нового Положения о контрольно-счетной комиссии МО "Выборгский район" Ленинградской области. Изменения являются следствием обновления федерального законодательства в части полномочий муниципальных образований.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО