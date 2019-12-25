В Выборгском районе стало проще подключиться к электросетям

Теперь процедуру можно осуществить онлайн.

Для жителей Выборгского района упрощена процедура подключения домохозяйств в электроэнергии. Теперь заявку можно подать дистанционно, воспользовавшись сайтом МФЦ. Об этом сообщил Vyborg.TV.

В льготную категорию входят потребители, которое пользуются мощностью до 15 киловатт: для присоединения им необходимо заплатить 550 рублей.

Отметим, что сетевая компания может продлить сроки работ на участке до года в случае, если будет необходима установка дополнительных опор для линий электропередач. Точный срок обязательно должен быть указан в договоре.

Ранее мы рассказали о том, что сотрудники Выборгского ЗАКСа поздравили молодоженов и новоиспеченных родителей.

Фото: Piter.TV