В Выборгском районе на трассе "Скандинавия" Ауди врезалась в Шкоду

В минувший вторник, 2 апреля, на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе произошло ДТП с участием двух авто. Информация об этом появилась в паблике соцсети "ВКонтакте" "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".
Очевидцы засняли эвакуацию легкового автомобиля с трассы. На фотографии видно, что передняя часть автомобиля разбита. По предварительной информации водитель автомобиля не справился с управлением в условиях гололёда.
Какой-либо информацией о пострадавших правоохранительные службы на данный момент не располагают.
Источник: паблик соцсети "ВКонтакте" "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"
Ранее в Piter.TV: В Выборгском районе задержаны подозреваемые в краже авто у пенсионера
Оставить комментарий