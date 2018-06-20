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В Выборгском районе на трассе "Скандинавия" Ауди врезалась в Шкоду

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Какой-либо информацией о пострадавших правоохранительные службы на данный момент не располагают. 

В минувший вторник, 2 апреля, на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе произошло ДТП с участием двух авто. Информация об этом появилась в паблике соцсети "ВКонтакте" "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург".

Очевидцы засняли эвакуацию легкового автомобиля с трассы. На фотографии видно, что передняя часть автомобиля разбита. По предварительной информации водитель автомобиля не справился с управлением в условиях гололёда.

Какой-либо информацией о пострадавших правоохранительные службы на данный момент не располагают. 

Источник: паблик соцсети "ВКонтакте" "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"

Ранее в Piter.TV: В Выборгском районе задержаны подозреваемые в краже авто у пенсионера

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Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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