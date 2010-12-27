В Выборгском районе 11 выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

Максимальное количество баллов по русскому языку получили 5 выпускников, по физике - 2, по литературе - 1, по химии - 1, по обществознанию - 1, по информатике и ИКТ -1.

Стали известны предварительные результаты единого государственного экзамена в Ленинградской области. В Выборгском районе число стобалльников по различным предметам впервые составило 11 человек.

Максимальное количество баллов по русскому языку получили 5 выпускников, по физике - 2, по литературе - 1, по химии - 1, по обществознанию - 1, по информатике и ИКТ -1.

Больше всего ребят, набравших 100 баллов по ЕГЭ, в гимназии №11 Выборга – 3 человека, по 2 человека - в школах №7 и №8 г. Выборга. Также стобалльников подготовили СОШ №13, СОШ №14, СОШ №37, СОШ г. Светогорска.

Кроме того, в этом году в Выборгском районе 98 выпускников набрали по различным предметам от 90 баллов и выше.

"Выпускники 2019 года превзошли своих предшественников. Впервые в Выборгском районе 11 человек получили максимальное количество баллов при сдаче ЕГЭ. Мы гордимся нашими ребятами, - отметила председатель комитета образования МО "Выборгский район" Ольга Карвелис. – В этих достижениях, в том числе, плодотворный труд педагогов. Только профессиональный и талантливый учитель может помочь ученику прийти к победе".

Напомним, в этом году образовательные учреждения Выборгского района окончили 586 одиннадцатиклассников, 54 из них - с медалью "За особые успехи в учении". Наибольшее количество медалистов - 7 человек - в гимназии №11 г. Выборга.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО