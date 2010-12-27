В Выборге завершаются профилактические работы на городских котельных

Последней для проведения ежегодного планового ремонта будет остановлена котельная по ул. Маяковской, д. 5, которая обслуживает исторический центр Выборга и микрорайон Папула.

Последней для проведения ежегодного планового ремонта будет остановлена котельная по ул. Маяковской, д. 5, которая обслуживает исторический центр Выборга и микрорайон Папула. На источнике теплоснабжения работы пройдут с 5 по 18 августа.

Как рассказал директор по производству АО "Выборгтеплоэнерго" Сергей Вилков, план мероприятий по данному объекту предусматривает большой объем работ, среди которых обновление оборудования, включая монтаж энергосберегающих установок, реконструкция участка магистральной теплосети от ул. Маяковская, д. 2 до ул. Северный Вал, д. 1.

Мероприятия по техническому перевооружению прошли и на ряде других котельных Выборга. В частности, на модульной котельной в мкр. Кировские дачи, которая обеспечивает теплом и горячим водоснабжением 11 домов и детский сад, во время работ были проведены не только запланированные основные мероприятия, но и усовершенствован производственный комплекс.

"Помимо регламента здесь была проведена большая работа по техническому перевооружению: улучшили систему автоматизации, смонтировали новый комплекс газопотребления, заменили горелки. Ранее котельную оснастили новой системой резервного топлива и электрогенератором, которые должны обеспечить надежность и бесперебойность работы источника, - рассказал Сергей Вилков. - Таким образом, в предстоящий отопительный сезон котельная войдет с новым оборудованием. Она уже запущена и продолжает снабжать местных жителей горячей водой. Все запланированные теплоснабжающей организацией мероприятия завершены в срок".

Также проведена профилактика котельной по ул. Октябрьской, д. 2, на обслуживании которой находится часть Петровсковского микрорайона Выборга. В этом году мероприятия были направлены на оптимизацию работы внутренних инженерных систем и техническое перевооружение насосной станции. Объект оснащен дизельным генератором блочного исполнения.

Как сообщает пресс-служба АО "Выборгтеплоэнерго", тепловые сети от вышеуказанных источников допущены к отопительному периоду 2019-2020 гг. Диагностика технического состояния не выявила дефектов. Трубопроводы успешно прошли испытания на плотность и прочность с помощью повышенного давления.

Теперь на профилактику останавливается одна из трех крупнейших котельных города – Маяковская. Согласно графику подготовка объекта должна занять 14 дней.

Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО