В Выборге задержали мужчину, набросившегося на школьницу с ножом

Здоровью и жизни 15-летней девушки ничто не грозит.

В Выборге правоохранители задержали местного жителя, совершившего нападение на 15-летнюю девочку. Школьницу сразу после инцидента обследовали медики, сейчас она здорова и ее жизни ничто не грозит.

Как сообщают "Невские новости", инцидент произошел на улице Весенняя тропа в воскресенье, 8 июля, около пяти часов вечера. Правоохранители выяснили, что мужчина, который напал на подростка, уже имеет судимость.

Как позже рассказал преступник правоохранителям, причиной нанесения ножевого ранения стала личная неприязнь мужчины к девушке. По данному факту ведётся расследование.