В Выборге восстановят лавочки и урны, разбитые вандалами за зиму

Предприятие, исполняющее муниципальный контракт по содержанию парков, скверов, аллей, площадей (МУП "Комбинат благоустройства"), приступило к весенним работам.

В Выборге весь месяц будут мыть, чистить, пылесосить, красить и убирать грязь на общегородских территориях.

Предприятие, исполняющее муниципальный контракт по содержанию парков, скверов, аллей, площадей (МУП "Комбинат благоустройства"), приступило к весенним работам.

Им предстоит до майских праздников не только очистить от зимних материалов (подсыпки) пешеходные участки, привести в порядок газоны, провести работы по озеленению, санитарной обработке зеленых насаждений, высадить цветы, но и восстановить поврежденные за зиму объекты благоустройства.

Комитет по городскому хозяйству администрации Выборгского района, в рамках комиссионных осмотров, составил перечень поврежденного вандалами муниципального имущества, сформировал список для восстановления утраченных элементов лавочек, урн, заборов и направил перечень исполнителю. сообщает начальник отдела благоустройства Вячеслав Костенко

Объем работы большой, так как снег сошел недавно, а уже к началу мая необходимо сделать чистыми все общегородские территории. В этом году много мусора, грязи, отсева. Хотелось бы обратиться к собаководам: в приграничном городе давайте применять европейские традиции. Берите с собой на прогулку полиэтиленовые пакеты, чтобы не оставлять биологический материал питомцев на туристических маршрутах. отметил мастер отдела очистки МУП "Комбинат по благоустройству" Александр Юдин

В настоящее время "Комбинат благоустройства" ежедневно вывозит 10-12 кубов мусора. В марте выполнялнялись работы по отведению воды в парковых зонах: удалось предотвратить затопление пешеходных дорожек. Теперь составлен график работ с акцентом на то, чтобы привести в порядок выборгские общегородские объекты к майским праздникам. Основной объем работ выполняется в утренние часты, чтобы не создавать запыленность в местах пребывания большого количества людей.

Как сообщил председатель комитета городского хозяйства Алексей Туркин, глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов на очередном совещании обратил внимание всех подразделений, отвечающих за чистоту, что в городе грязно, и потребовал привести Выборг в порядок до майских праздников, увеличить темпы работы. В противном случае - штрафовать исполнителей за некачественную работу.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО