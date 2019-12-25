В Выборге установили новогоднюю ель

Большая часть новогоднего убранства города уже установлена. В соответствии с муниципальным контрактом праздничное оформление Выборга завершат до середины декабря.

На Красной площади Выборга установили новогоднюю ель. 18-метровую конструкцию украсят многочисленными шарами и световыми гирляндами. Вокруг ели установят ограждение в новогодней тематике.

Также дополнят композицию объемные световые фигуры - арка с оленем и декоративные подарки. Вблизи главной городской площади, в парке Ленина, деревья украсили светодиодными гирляндами. Световые фигуры - самовар с чашкой и #С Новым годом! – установлены в центральной части Выборга.

По улице Крепостной, Гагарина, Приморской, Ленинградскому шоссе, проспекту Ленина, Московскому и Ленинградскому проспектам, Набережной 40-летия ВЛКСМ, Красной площади опоры уличного освещения украшены световыми конструкциями с декоративными элементами.

На сегодняшний день большая часть новогоднего убранства уже установлена. В соответствии с муниципальным контрактом праздничное оформление Выборга завершат до середины декабря.

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Фото: администрация МО "Выборгский район"