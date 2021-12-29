В Выборге студентка 3 курса, находясь в эмоционально подавленном состоянии, отравилась анальгетиком

На предплечьях и наружной поверхности бедра имеются многочисленные следы от старых порезов.

В понедельник, 24 января, в полицию поступило сообщение из Выборгской детской городской больницы. Медики рассказали о госпитализации 17-летней девушки, студентки 3 курса, с отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.

Девушку доставили в больницу из квартиры дома на Ленинградском шоссе. Находясь в эмоционально подавленном состоянии, она отравилась анальгетиком. На предплечьях и наружной поверхности бедра имеются многочисленные следы от старых порезов.

Девушка состоит на учете в ПНД, проживает с бабушкой.

Ранее мы писали, что в Петербурге госпитализировали 10-классницу с порезами на ногах и запястьях.

Фото: pexels.com