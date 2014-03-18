Сотрудники ДПС Выборгского района устроили погоню со стрельбой за гонщиком без прав

Сотруднику полиции пришлось выстрелить во время погони.

Поздно вечером в среду, 15 сентября, у дома №7 по набережной 40 лет Комсомола началась погоня за водителем "Ижа", который проигнорировал требования сотрудников ДПС об остановке и попытался скрыться, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Сотруднику полиции пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух, водитель не остановился, затем полицейский выстрелил пять раз в сторону машины. На 132 километре "Скандинавии" гонщика все-таки остановили.

За рулем находился 18-летний петербуржец без права управления автомобилем, а на пассажирском сиденье находился 18-летний владелец машины. Гонщиков задержали и составили административные протоколы.

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Фото: Piter.tv