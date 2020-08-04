В Выборге состоялся легкоатлетический полумарафон

Традиционное состязание проходит уже в 15-й раз.

В воскресенье, 2 августа, в Выборге состоялся легкоатлетический пробег "Выборгский полумарафон - 2020". Старт был дан от мемориала "Танк" возле стадиона Авангард.

Старты спортсменам дали глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов и пилот "Формулы-1" Виталий Петров.

В мероприятии приняли участие около 500 человек. Участники "Выборгского полумарафона – 2020" соревновались в двух дистанциях – на 10 км и 21 км. В числе участников также был районный депутат и исполнительный директор общественного объединения "Фаворит Выборг" Михаил Макаров.

Приятно видеть, как спортивная жизнь оживает. Дистанция серьезная, конечно, приходится терпеть, потому что я не профессиональный спортсмен, а любитель, не всегда удается готовиться к таким дистанциям, но на минуту пробежал лучше, чем в прошлом году, и это радует.

После пробега на стадионе "Авангард" прошла церемония награждения победителей. Все участники пробега получили памятные медали, изготовленные по индивидуальному заказу, а победители – кубки и дипломы. По результатам соревнований, в абсолютном зачете на дистанции 21,2 км первое место среди мужчин у Быкова Михаила, среди женщин - у Елизаветы Ерохиной. На дистанции 10 км лучший результат показали Даниил Елизаров и Полина Некрасова.

Отметим, что спортивное мероприятие организовано администрацией Выборгского района совместно с общественной организацией "Старт молодежных инициатив" и МБУ "Физкультурно-спортивным центром "Фаворит".