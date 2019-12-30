В Выборге состоялась традиционная встреча глав района с представителями СМИ

Главы Выборгского района поздравили журналистов с профессиональным праздником и обсудили планы на 2020 год.

В понедельник, 13 декабря, в День российской печати в малом зале совета депутатов прошла традиционная встреча руководителей Выборгского района с городскими и областными журналистами.

С профессиональным праздником представителей СМИ поздравил глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Также к поздравлениям присоединился глава администрации района Геннадий Орлов и замглавы администрации района Андрей Голобородько.

Я хочу пожелать нам с вами только одного: грамотного и правильного и объективного освещения событий. От того, как вы преподносите новость, как вас люди смотрят зависит немаловажное для нас общественное мнение. Я хочу поздравить всех вас с профессиональным праздником ну и конечно пожелать печатным изданиям побольше тираж, блогерам больше подписчиков. Всем удачи в нашем 2020 году. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

В ходе беседы с журналистами, главы района заострили внимание на дальнейшем благоустройстве Смоляного мыса и квартала Сета Солберга. Также они поделились подробностями предстоящего празднования 75-летия Дня победы.

Отличие этого года в том, что в 9:00 не будет традиционного бессмертного полка. Вместо него от Рыночной до Красной площади пройдет 15 единиц новой военной техники, которую заранее привезут с Каменки. Шествование Бессмертного полка состоится позже. Все остальное без изменений. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района Ленинградской области

Также Орлов рассказал о дальнейших планах по благоустройству дворовых территорий, ремонту многоквартирных домов и дорог в Выборге.

Для асфальтирования 12 дорог в городе надо потратить 137 миллионов. Мы из бюджета выделили почти 15 миллионов, а из областного бюджета нам подтвердили 44. Грубо говоря - 60 миллионов.Поэтому, после зимы, какая бы она ни была, мы будем делать дефектовку и самые "убитые" улицы будем асфальтировать. Геннадий Орлов, глава администрации Выборгского района Ленинградской области

В конце встречи главы района отметили необходимость сотрудничества со средствами массовой информации и пожелали успехов в дальнейшей работе.

Видео: Piter.TV

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО