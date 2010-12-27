В Выборгском районе сбили пешехода прямо у здания ГИБДД

По факту ДТП проводится проверка.

В Выборгском районе пешеход попал под колеса микроавтобуса. Об этом пишет "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте" со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД по Выборгскому району Ленобласти.

О происшествии стало известно 19 октября. Около 8:10 утра 65-летний мужчина оказался под колесами "Фольксвагена Транспортера" на участке дороги Подъезд №2 к городу Выборгу, рядом с улицей Шестакова,28.

За рулем микроавтобуса находился 71-летний мужчина. В момент ДТП пешеход переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате бригада скорой помощи доставила пострадавшего в выборгскую больницу.

Ранее Piter.TV сообщил, что 20 ноября в Ленобласти ожидается дождливая погода.

Фото: "ВКонтакте" / "Дорожный инспектор. Санкт-Петербург"