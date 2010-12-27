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В Выборге проведут день открытых дверей для родителей будущих первоклассников
Сегодня, 12:16
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В Выборге проведут день открытых дверей для родителей будущих первоклассников

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Школы распахнут свои двери в эту субботу, 21 декабря.

В Выборге проведут день открытых дверей для родителей будущих первоклассников. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Двери будут открыты для родителей первоклашек с 11:00 до 13:00. Мамы и папы смогут узнать всю необходимую информацию о школе и её жизни, познакомиться с учителями и обсудить вопросы, затрагивающие поступление ребенка в учебное заведение.

Руководители школ и педагоги обязаны рассказать и о правилах и механизме приема в первый класс, как проходит образовательный процесс и ответить на все интересующие вопросы.  

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборгской библиотеке Алвара Аалто 70 человек пополнили ряды волонтеров.

Фото: pixabay.com

Теги: выборг, выборгский район, новости ленобласти, образование, школа
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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