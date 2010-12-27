В Выборге прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя

На праздник пришли ветераны педагогического труда, заслуженные учителя Российской Федерации, молодые специалисты, руководители образовательных учреждений и другие.

В городском Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.

На праздник пришли ветераны педагогического труда, заслуженные учителя Российской Федерации, молодые специалисты, руководители образовательных учреждений и другие.

Поздравили педагогов с профессиональным праздником представители Правительства Ленинградской области и районной администрации, депутаты областного ЗакСа и муниципального образования "Выборгский район".

"Из года в год вы показываете, что вам по силам решать самые разные, подчас очень непростые задачи, прилагая максимум усилий и знаний, достигаете высоких результатов. Вы неустанно работаете над повышением качества современного образования, преумножая традиции отечественной педагогической школы, - сказал глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. - Спасибо вам за ваш благородный труд, заботу о подрастающем поколении и вклад в будущее нашей страны. Будьте счастливы и успешны!"

От имени главы региона Александра Дрозденко поздравил выборгских педагогов советник губернатора Ленинградской области Александр Караванский.

Председатель областного комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов, обращаясь к учителям, отметил, что "система образования Выборгского района занимает лидирующие позиции в Ленинградской области по качеству образования".

Заместитель главы районной администрации Николай Шишкин поблагодарил педагогов за успехи их учеников, которые являются победителями, лауреатами, призерами олимпиад и конкурсов не только областного, но и всероссийского уровней.

"Достижения, которые демонстрируют наши дети - лучшее подтверждение вашего мастерства, - сказала председатель комитета образования администрации МО "Выборгский район" Ольга Карвелис. – Вы всегда высоко держите профессиональную планку, успешно внедряя инновационные образовательные технологии, достойно идете в ногу со временем".

В рамках мероприятия состоялась церемония награждения лучших педагогов.

В этом году 13 представителей сферы образования Выборгского района получили почетные грамоты Министерства просвещения Российской Федерации.

Знака "Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации" удостоилась директор "Станции юных натуралистов" Лариса Соловьева.

Почетную грамоту губернатора Ленинградской области вручили мастеру производственного обучения Выборгского техникума агропромышленного и лесного комплекса Олесе Сосипатровой.

Благодарность губернатора Ленинградской области объявили учителям русского языка и литературы Татьяне Блиновой (школа г. Светогорска) и Тамаре Бондарь (Вещевская основная школа).

Почетную грамоту комитета общего и профессионального образования Ленинградской области вручили учителю музыки гимназии г. Выборга Ирине Валюженич.

Также за многолетний добросовестный труд и успехи, достигнутые в деле воспитания и образования подрастающего поколения, педагогам были вручены почетные грамоты областного Законодательного собрания и районной администрации.

Продолжился праздник выступлением Государственного симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО