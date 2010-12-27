У мемориала на территории Южного кладбища участники зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.

22 июня, в день 78-ой годовщины начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в Выборге прошла всероссийская акция "Свеча памяти". Об этом сообщает пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО.

У мемориала на территории Южного кладбища участники зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания.

Также Выборгский район присоединился к всероссийской военно-патриотической акции "Горсть памяти", в рамках которой с территории городов воинской славы были взяты горсти земли и помещены в "солдатские кисеты". Затем с воинскими почестями их передали для установки на территории вокруг Главного Храма Вооруженных сил России, строящегося в парке "Патриот" в Подмосковье.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО