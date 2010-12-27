В Выборге прошла VII интеллектуальная игра "Начинающий фермер"

Мероприятие проходило в нашем городе, так как по итогам игры 2018 года Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса занял I место.

В Выборге состоялась VII интеллектуальная игра "Начинающий фермер" среди студентов средних и высших образовательных учебных заведений Ленинградской области.

Мероприятие проходило в нашем городе, так как по итогам игры 2018 года Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса занял I место.

В этом году в "Начинающем фермере" приняли участие 6 команд. Они представили свои бизнес-идеи - рассказали о том, как выращивать бычков герефордской породы, разводить кроликов и овец, получать вкусное молоко и из него готовить творог и масло, выращивать декоративные растения и саженцы, строить логистические центры, применять нано-технологии в тепличных хозяйствах.

Оценивало участников экспертное жюри, в состав которого также вошла руководитель АПК администрации МО "Выборгский район" Надежда Литвиненко.

По итогам VII интеллектуальной игры выборжцы заняли II место, уступив лишь команде Беседского сельскохозяйственного техникума.



Организаторы: Ленинградское региональное отделение ОМОО "Российский союз сельской молодежи".

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

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