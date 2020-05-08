В Выборге прошел субботник на Южном кладбище

Территорию полностью подготовили к празднику Победы.

В преддверии 9 мая в Выборгском районе начали проводить субботники по благоустройству памятников, мемориалов, воинских захоронений Великой Отечественной войны.

Так, 7 мая, на территории Южного кладбища прошел традиционный субботник, в котором принимали участие сотрудники районной администрации и жители, которым не безразлична данная традиция.

Сегодня замечательная погода и по инициативе администрации Выборгского района сотрудники, которые не задействованы в важных работах, вышли на субботник. Это традиция, что администрация убирает Южное кладбище. Это одно из важных мест в городе, куда придут возложить венки представители администрации, молодежи, и другие официальные лица. Ирина Шерстнева, заместитель председателя комитета спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район".

Участники субботника убрали мусор, листву, очистили от пыли и грязи памятники, подмели дорожки. Отметим, что все мероприятия проходили с соблюдением норм безопасности. Сотрудники администрации раздавали маски тем, у кого их нет.

Также в рамках исполнения муниципального контракта завершилось благоустройство территории Южного кладбища. Подрядчиком выступило предприятие "Приоритет мониторинг". По словам Михаила Буланкина, основной акцент был сделан на устройство подсветки. Была выполнена подсветка мемориальных плит, с фамилиями и подсветка главного монумента.

Были как и строительные работы, так электромонтажные работы. Частично была заменена плитка, были отремонтированы гранитные ограждения, гранитные плиты мемориальные с фамилиями также были отремонтирован главный монумент мемориала - фигура солдата. Михаил Буланкин, Главный инженер предприятия "Приоритет мониторинг".

Также не оставили без внимания и часовню Георгия Победоносца с прилегающей к ней площадкой. Специалисты отремонтировали лестницу и дорожку, ведущую к ней, установили подсветку как внизу, так и на куполе строения.

Отметим, что несмотря на сложившуюся обстановку в связи с пандемией коронавируса, в Выборге прошла активная подготовка к празднованию 9 мая. На данный момент завершилось благоустройство воинского захоронения №33, продолжаются работы по благоустройству сквера Победы на пересечении улицы Гагарина и проспекта Победы.

