В Выборге прошел рейд по проверке правил санитарной безопасности в общественных местах

Не все организации соблюдали предписания правительства.

В четверг, 9 июля, сотрудники районной администрации совместно с представителями региональной власти провели очередной рейд по общественным местам. Предметом проверки стало соблюдение масочного режима, наличие средств дезинфекции и прочие условия для обеспечения безопасности людей.

Проверка носила предупредительный характер. Учреждениям, в которых не были соблюдены все предписания, вынесли предупреждения. Однако в случае повторного нарушения – организации будут привлечены к административной ответственности.

Представители местных и региональных властей осмотрели продуктовые, цветочные, строительные магазины, а также салоны красоты.

Большая доля продавцов соблюдает меры безопасности: использовали средства индивидуальной защиты. На столиках около входа в магазины лежали маски и антисептик. По словам продавцов, посетителей без масок они не обслуживают.

Большая часть людей, заходивших в магазины, была в масках. А те немногочисленные посетители, кто пришел без них, надевали по просьбе проверяющих.

Как отмечают проверяющие, меры предупреждения распространения коронавирусной инфекции были соблюдены не везде. В 8 из 10 учреждений были выявлены нарушения, а именно: отсутствие журналов дезинфекции контактных поверхностей и журналов термометрии.

Такие журналы отсутствовали полностью в магазине стройматериалов "Строймаркет", "Евротех". В магазине товаров для дома "Хозяюшка" журналы велись несвоевременно.

Также почти во всех объектах проверки отсутствовал перечень принятых ими мер, направленных на снижение рисков заражения коронавирусом. Согласно требованиям, его необходимо было разместить на видном месте.

Более ответственно к этому вопросу подошли сотрудники салона красоты "Линда". В учреждении были соблюдены все требования, кроме одного – перечня мер в общедоступном месте.

Напомним, что в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 11.05.2020 № 277 "О мерах предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ленинградской области", все предприятия общественной торговли и организации, оказывающие услуги населению, обязаны принимать меры по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции.