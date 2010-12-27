В Выборге прошел моно-спектакль мастера ракуго Кацура Утадзо

Открыли мероприятие вице-консул по культуре генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге Господин Цуцуи, и.о. главы администрации Выборгского района Владимир Рошкович.

В рамках 16-го фестиваля "Японская осень в Санкт-Петербурге" в библиотеке Алвара Аалто состоялся моно-спектакль мастера ракуго - японского искусства комических представлений - Кацура Утадзо.

Открыли мероприятие вице-консул по культуре генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге Господин Цуцуи, и.о. главы администрации Выборгского района Владимир Рошкович.

"Выборг не раз становился площадкой для демонстрации многогранности японской культуры, которая всегда вызывает большой интерес у жителей и гостей нашего города, - отметил Владимир Рошкович. - Уверен, что и сегодняшнее мероприятие по достоинству оценят наши зрители".

Господин Цуцуи поблагодарил администрацию МО "Выборгский район" за содействие в организации данной встречи. Также он выразил надежду, что благодаря сотрудничеству в области культуры, японо-российские отношения станут еще крепче.

Затем профессиональный рассказчик ракуго Утадзо Кацура представил несколько произведений на японском языке с субтитрами на русском языке.

Организаторы: Генеральное консульство Японии в Санкт-Петербурге, комитет по культуре Правительства Ленинградской области при поддержке администрации МО "Выборгский район".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО