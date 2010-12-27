В Выборге пройдет всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"

Принять участие в акции приглашаются родители учащихся 9,10 и 11 классов, представители СМИ и все заинтересованные лица.

В Ленинградской области стартовала всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями". В Выборге мероприятие состоится 26 февраля в школе № 8.

В этот день планируется познакомить родителей с процедурами сдачи ЕГЭ: регистрация, пропуск в пункт проведения экзамена, написание экзаменационной работы по заданиям, аналогичным реальному ЕГЭ. Желающие познакомятся с технологиями печати и сканирования материалов.

Начало в 16.00.

Принять участие в акции приглашаются родители учащихся 9,10 и 11 классов, представители СМИ и все заинтересованные лица.

Акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, а также познакомить общественность с экзаменационной процедурой.

Всероссийская акция "Единый день сдачи ЕГЭ родителями" в 2019 году проходит в третий раз. Инициатором выступает Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО