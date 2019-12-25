В Выборге продолжают проводиться дезинфекции

Вечером обработают общественные пространства в Харитоновском микрорайоне.

В четверг, 23 апреля, в Харитоновском микрорайоне Выборга пройдет санобработка общественных мест. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Напомним, что согласно рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей противоэпидемические мероприятия проходят в городе ежедневно после 20:00. Дезинфекция осуществляется с помощью хлорсодержащих средств.

Во время санобработки гражданам рекомендуется оставаться дома, особенно тем, кто страдает аллергическими заболеваниями.

Ранее мы рассказали о том, что волонтерский штаб Выборгского района принял более 200 заявок.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО