В Выборге продолжается ямочный ремонт дорог

В Выборге продолжается дорожный ремонт. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, на сегодняшний день выполнены работы на дороге по улице Железнодорожной, а также на пересечении улицы Куйбышева и Ленинградского шоссе.
Кроме того, в указанные сроки подрядчик отремонтирует дорогу у родника и разворотное кольцо в Харитоновском микрорайоне.
Отметим, что ремонт осуществляет ОАО "Дорожное РСУ".
Ранее мы сообщили о том, что в поселке Цвелодубово установили новую котельную.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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