В Выборге продолжается ямочный ремонт дорог

Асфальтирование дорог планируют завершить до 20 ноября.

В Выборге продолжается дорожный ремонт. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, на сегодняшний день выполнены работы на дороге по улице Железнодорожной, а также на пересечении улицы Куйбышева и Ленинградского шоссе.

Кроме того, в указанные сроки подрядчик отремонтирует дорогу у родника и разворотное кольцо в Харитоновском микрорайоне.

Отметим, что ремонт осуществляет ОАО "Дорожное РСУ".

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Цвелодубово установили новую котельную.

Фото: администрация МО "Выборгский район"