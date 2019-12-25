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В Выборге продолжается ямочный ремонт дорог
Сегодня, 9:31
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Veskathy

В Выборге продолжается ямочный ремонт дорог

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Асфальтирование дорог планируют завершить до 20 ноября.

В Выборге продолжается дорожный ремонт. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, на сегодняшний день выполнены работы на дороге по улице Железнодорожной, а также на пересечении улицы Куйбышева и Ленинградского шоссе. 

Кроме того, в указанные сроки подрядчик отремонтирует дорогу у родника и разворотное кольцо в Харитоновском микрорайоне.

Отметим, что ремонт осуществляет ОАО "Дорожное РСУ".

Ранее мы сообщили о том, что в поселке Цвелодубово установили новую котельную.

Фото: администрация МО "Выборгский район"

Теги: выборг, ремонт дорог
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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