В Выборге предприятия готовы к борьбе с распространением коронавируса

Об этом, на плановом заседании оперативного штаба районной администрации, сообщили градообразующие ПАО «Выборгский судостроительный завод» и ООО «Технониколь – Выборг».

В Выборге состоялось очередное заседание оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции, участие в котором принял первый заместитель главы районной администрации Владимир Рошкович, руководители предприятий и профильные специалисты администрации.

Генеральный директор ПАО "Выборгский судостроительный завод" Александр Соловьев заверил, что предприятие полностью обеспечено дезинфицирующими средствами, а персонал – защитными масками.

Со вторника завод продолжит работу в прежнем режиме. Исключение составят сотрудники старше 65 лет, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями. На время сложной эпидемиологической обстановки вводится "плавающее" рабочее время – начало работы с 7-9 утра, окончание – с 16 до 18 часов. Весь персонал будет разбит на группы, чтобы избежать массового скопления на проходных.

Всего же на Выборгском судостроительном заводе в течение недели будет оборудовано 150 точек со специальными аппаратами с дезинфицирующей жидкостью, а также уже закуплено 15 000 масок.

Кроме того, на заводе осуществляется постоянный температурный контроль сотрудников на входе. В случае повышенной температуры или признаков простуды – таких рабочих отправляют домой с требованием вызвать врачей.

Генеральный директор ООО "Технониколь – Выборг" Алексей Куганов также поделился мерами, предпринимаемыми на заводе. Командировки по России и за границу отменены, а пожилые люди также переведены на удаленный режим работы.

Для работающих специалистов введен посменный график работы, одновременно не более 20-25 человек работают рядом. Все эти меры направлены на минимизацию рисков заражения. Все сотрудники обеспечены медицинскими масками и перчатками, а на территории предприятия расположены бесконтактные аппараты для дезинфекции и развешены информационные листовки.

Как сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район", Владимир Рошкович обратил внимание присутствующих на необходимость строгого контроля грузовых машин, прибывших со стран Евросоюза. Участники совещания заверили, что каждому из дальнобойщиков измеряется температура, а контакт с ними осуществляется с применением всех мер предосторожности. Также участники совещания обсудили совместные действия по дезинфекции прилегающих к предприятиям территорий и въезжающих на заводы транспортных средств.



Видео: Piter.TV

Фото: пресс-служба админисрации МО "Выборгский район"