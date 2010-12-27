В Выборге появится детский технопарк "Кванториум"

Детские технопарки "Кванториумы" построят в нескольких городах Ленобласти. Заведения оснастят всем необходимым современным оборудованием, а также программным обеспечением для обучения школьников.

По сообщению пресс-служба губернатора и правительства ЛО, порядка 800 школьников 47 региона будут проходить обучение в "Кванториумах". Помимо прочего, в новых учебных заведениях будут проходить крупные городские мероприятия: концерты, фестивали, соревнования.

Николай Емельянов, заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам, рассказал, что "Кванториум" будет являться школой мышления совершенно нового типа: в нем создана исключительная среда, которая предназначена для развития ребенка по различным техническим направлениям в ускоренном режиме.

Данные учреждения планируют создать собираются построить в Сосновом Бору, Гатчине, и Выборге. Также в селах и малых городах будут работать мобильные технопарки.