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В Выборге появится детский технопарк "Кванториум"
Сегодня, 13:25
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KaterinaKono13

В Выборге появится детский технопарк "Кванториум"

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Заведение оснастят всем необходимым современным оборудованием, а также программным обеспечением для обучения школьников. 

Детские технопарки "Кванториумы" построят в нескольких городах Ленобласти. Заведения оснастят всем необходимым современным оборудованием, а также программным обеспечением для обучения школьников. 

По сообщению пресс-служба губернатора и правительства ЛО, порядка 800 школьников 47 региона будут проходить обучение в "Кванториумах". Помимо прочего, в новых учебных заведениях будут проходить крупные городские мероприятия: концерты, фестивали, соревнования. 

Николай Емельянов, заместитель председателя областного правительства по социальным вопросам, рассказал, что "Кванториум" будет являться школой мышления совершенно нового типа: в нем создана исключительная среда, которая предназначена для развития ребенка по различным техническим направлениям в ускоренном режиме.

Данные учреждения планируют создать собираются построить в Сосновом Бору, Гатчине, и Выборге. Также в селах и малых городах будут работать мобильные технопарки.

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг, Новости Ленинградской области, Новости Выборгского района,

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