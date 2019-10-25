Видео: как работает программа благоустройства дворов на примере Выборга

Детская площадка с резиновым покрытием, стоянки для велосипедов, спортивные тренажеры, асфальтированная дорога и просторная освещенная парковка. В Выборге появляется все больше современных дворовых территорий, участие в благоустройстве которых принимают жители.

За последние три года в городе до неузнаваемости преобразились более 40 дворов. Жители рассказали, какие действия необходимо предпринять, чтобы бесплатно обновить свою придомовую территорию.

Дома, которые находятся возле нас, асфальт положили, площадку сделали, и мы решили тоже облагородить свою территорию, так как у нас перед подъездами асфальта не было практически, что за домом, что перед домом, поэтому мы решили, что нам тоже надо поучаствовать в этой программе. Для этого мы собрали собственников жилья, решили организовать собрание, собрали подписи всех собственников и отнесли их в Комитет по благоустройству нашего города Елена Владимировна, старшая дома №10 по ул. Офицерская

Жители, которые приняли решение благоустроить двор, подтверждают свое намерение трудовым участием. Подрядчика, выполняющего работы, представитель собственников контролирует совместно с администрацией.

Причем самое интересное, мы до такой степени ходили, смотрели, у нас есть очень инициативный человек. Он ходил, все снимал, все фотографировал, как асфальт кладется Елена Владимировна, старшая дома №10 по ул. Офицерская

Приемка новых объектов благоустройства проводится с участием местных жителей, которые оценивают результаты проведенных работ

Раньше, до того, как мы вступили в программу, здесь было, как после бомбежки: лужи, ямы, невозможно было не то, что на машине проехать, тут не пройти, ничего невозможно было. Нам дорогу расширили, положили асфальт, сделали освещение, поставили столбы. У нас здесь любят гулять мамочки с колясками, дети на велосипедах ездят, так что дорога очень хорошая, очень хорошо нам ее сделали Елена Владимировна, старшая дома №10 по ул. Офицерская

Как именно благоустроить двор жильцы решают сами исходя из потребностей. Все чаще выбор горожан падает на организацию парковки, асфальтирование тротуаров, установку лавочек и освещения

Данное решение обусловлено тем, что традиционно у нас в Харитоново имеется в центре поселка детско-спортивный комплекс, который достаточно благоустроен, поэтому и было принято решение об увеличении площади парковки Сергей Владимирович, старший по дома №84 ул. Харитонова п. Харитоново

Прежде чем подать пакет документов в комитет по благоустройству, нужно понимать, что в дальнейшем жителям необходимо самим поддерживать новый двор в порядке

На общем собрании мы выслушали пожелания всех жителей, что бы они хотели здесь увидеть в своем дворе. Представители собственников из каждого дома обобщили, обработали, составили эскиз благоустройства нашего двора. У нас еще до того, как полностью здесь были завершены все работы, но уже было положено асфальтовое покрытие, каждый вечер, благодаря освещению у нас здесь по вечерам собирались дети, огромная асфальтовая площадка позволяла им кататься и на велосипедах, и на роликах, соответственно, здесь появилась возможность гулять и мамам с колясками Сергей Владимирович, старший по дома №84 ул. Харитонова п. Харитоново

Напомним, дворы в Выборге обновляются благодаря муниципальной программе благоустройства, областного закона по развитию форм местного самоуправления и действию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".