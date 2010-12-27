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Новости Выборг
В Выборге отметили высокий уровень антитеррористической безопасности в дни государственных праздников
Сегодня, 21:25
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Butenko
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В Выборге отметили высокий уровень антитеррористической безопасности в дни государственных праздников

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На заседании антитеррор

В Выборге состоялось плановое заседание комиссии по антитеррористической безопасности. Участники мероприятия отметили высокий уровень работ по обеспечению общественного порядка во время проходивших в городе государственных праздников и народных гуляний. В том числе - во время Дня ВМФ, Дня Ленинградской области, Дня Российского флага и Дня Выборга и Выборгского района. В частности, заместитель главы администрации района Андрей Голобородько отметил слаженную работу местных служб и федеральных силовых структур.

В том числе, Андрей Голобородько поблагодарил за существенный вклад в обеспечение безопасностиУМВД России по Выборгскому району, Отдела ФСБ в г. Выборге, ФГКУ "26 отряда ФПС по Ленинградской области", Выборгской межрайонной больницы, Службы медицины катастроф по Выборгскому району Ленинградской области, ЧОП "Охранное предприятие "Приоритет" и другие структуры.

Теги: антитеррор , атк , выборг
Категории: Выборг

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