В Выборге отметили День пожилого человека

В зале Дворца культуры собрались жители Выборгского района, ветераны, пенсионеры, представители общественных организаций.

Накануне прошло праздничное мероприятие, посвященное Международному дню пожилого человека.

В зале Дворца культуры собрались жители Выборгского района, ветераны, пенсионеры, представители общественных организаций и др.

С приветственным словом к собравшимся обратились руководитель филиала ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" в Выборгском районе Наталья Беленова и депутат МО "Город Выборг" Игорь Дёмкин.

"Наши представители старшего поколения энергичные и инициативные люди. Они активно участвуют во многих мероприятиях города и района. Наши пенсионеры изучают компьютерную грамотность, осваивают скандинавскую ходьбу, занимаются прикладным творчеством, участвуют в самодеятельности, - сказала Наталья Беленова. - Желаю вам многие годы быть здоровыми, бодрыми, активными. Уверена, что вы еще многое сделаете на благо Выборгского района".

"День пожилого человека – это день человеческой мудрости, зрелости, душевной щедрости - качеств, которыми наделены люди, имеющие за плечами немалый жизненный опыт, - отметил Игорь Дёмкин. – Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, связи времен. Это замечательный повод дополнительно вспомнить о ваших заслугах, выразить вам свою благодарность".

Затем прошел праздничный концерт с участием творческих коллективов Выборга.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО