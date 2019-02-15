В Выборге открылась выставка картин арканов-таро "Магический Выборг"

Петербургская художница Кристина Синдаловская привезла в Выборг свою коллекцию загадочных картин.

В арт-галерее "Ворона" состоялось открытие выставки "Мистический Выборг". На несколько часов галерея в старом Выборге погрузилась в атмосферу загадочности и древней магии.

Представленные в галерее работы составляют единую серию из 22 Старших арканов Таро. Все они вышли из под кисти одной художницы, Кристины Синдаловской. Прежде создав проект посвященный магии Петербурга, в этот раз Кристина обратила свой взгляд на древний город Выборг.

Впрочем, созерцать такие картины следует далеко не всем. Даже откидывая религиозно-мистический контекст, остаётся очень натуралистичное изображение обнаженных тел, которое однозначно не следует показывать слишком молодым зрителям.

Для справки: Кристина Синдаловская, Петербургский художник-дизайнер, писатель, эзотерик и мастер систем рейки, также занимает должность руководителя школы магии и эзотерики "ДИАДЕМА".

Видео: Piter.TV