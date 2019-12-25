В Выборге обсудили текущую ситуацию с коронавирусом

Выборгский район вышел на плато по коронавирусу.

Сегодня на совещании глав администраций городских и сельских поселений рассмотрели эпидемиологическую обстановку в Выборгском районе.

Как сообщила и.о. начальника местного отделения Роспотребнадзора Елена Дудко, Выборгский район в настоящее время вышел на плато по коронавирусу. Рост заболеваемости в ноябре – это сезонный рост, который был ожидаем.

Наибольшее число заболевших в сутки – 38 человек. Общее количество заболевших в выборгском районе 1544 человека выздоровело 1068 человек. на сто тысяч жителей в районе приходится 485 заболевших, и это высокий показатель по Ленинградской области. В основном бессимптомная форма.

Что касается возрастной категории, то всего 3 % заболевших – дети, 97 % приходится на взрослое население. Основная возрастная группа 19,9% - это люди 50-59 лет, люди от 60 лет и старше на втором месте.

Ранее мы написали о том, что в поселке Возрождение Выборгского района обустроили спортивные и детские площадки.

Фото: Piter.TV



