В Выборге обновили забор вокруг библиотеки Алвара Аалто

Канал Piter.TV публикует эксклюзивное видео работ по благоустройству территории в центральной части Выборга.

В Выборге продолжаются работы по благоустройству центральной части города. Сегодня днем, 15 мая, репортер Piter.TV стал свидетелем работ по окраске металлической ограды вокруг библиотеки имени Алвара Аалто. Рабочие наносили на ограждение черную краску, причем обновляли не только проблемные участки "забора", а именно занимались покраской всей ограды. Перед этим металлически элементы очищались от пыли и грязи, а также осматривались на наличие повреждений.

Мы публикуем кадры работы по окраске одной из самых протяженных оград Выборга. Отметим, что краска наносилась вручную с помощью компактного пульверизатора. Так что рабочим не пришлось перегораживать дорогу: их работа не мешала ни прохожим, ни автомобилистам. А еще заботливые маляры побеспокоились о траве - на каждом этапе покраски они подкладывали под забор защитное полотно.

Ранее мы писали, что в Выборге облагородили живую изгородь вокруг памятника Ленину. В ходе работ подрядчики срезали с кустов старые ветки и подпитали растения при помощи удобрений.

Видео: Piter.TV