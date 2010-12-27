В течение двух дней зрителей ожидает насыщенная творческая программа.

Сегодня в Выборге начинает работу IV Международный российско-финский фестиваль культуры "Кукушка"-2019. В течение двух дней зрителей ожидает насыщенная творческая программа.

В Государственном театре драмы и кукол "Святая крепость" (ул. Спортивная, д.4) пройдет моноспектакль по одноимѐнной повести К. Федина "Я был актѐром", на сцене - известный московский артист, правнук писателя Илья Роговин.

Хельсинкский театр "Sampo" представит музыкальную постановку-пантомиму, в которой одну из главных ролей играет Сьюзан Ахо, входящая в основной состав известной финской фолк-группы "Värttinä".

3 августа во Дворце культуры в концертной программе: Сергей Старостин, Борис Базуров Сотоварищи, Марина Капуро и группа "Яблоко" (Россия), Anne-Mari Kivimäki & Palomylly (Финляндия). Также заявлены: группы "Тесто", "Акапеллика" (СПб), Юрий Жук & Алина Репецкая (Петрозаводск), "Лествица" (Ставрополь), "Сойма" (Великий Новгород), "Juurakko", "Celenka" (Финляндия) и др.

Коме того, мастер-классы для зрителей проведут Выборгское бальное общество, группы "Рѐнтюшки" и "Piirileikki+".

Организаторы отмечают, что вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Источник: пресс-служба МО "Выборсгкий район" ЛО