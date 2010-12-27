В Выборге поздравили выпускников-медалистов 2019 года

Поздравить лучших выпускников 2019 года в зале собрались педагоги и родители, руководители образовательных учреждений, депутаты, представители районной администрации, а также главы муниципальных образований и главы администраций поселений Выборгского района.

Вчера, 25 июня, во Дворце культуры состоялась торжественная церемония чествования выпускников школ Выборгского района, окончивших учебные заведения с медалью "За особые успехи в учении".

В этом году в нашем районе 54 медалиста.

Поздравить лучших выпускников 2019 года в зале собрались педагоги и родители, руководители образовательных учреждений, депутаты, представители районной администрации, а также главы муниципальных образований и главы администраций поселений Выборгского района.

Поздравили ребят с достойным окончанием школы, а также выразили слова благодарности педагогам и родителям заместитель председателя совета депутатов МО "Выборгский район" Сергей Кустов и депутат совета депутатов МО "Город Выборг" Александр Петров.

Благодаря своему трудолюбию, целеустремленности, упорству вы достигли такого высокого результата. Мы надеемся, что окончив высшие учебные заведения, вы – такие талантливые, инициативные, эрудированные - вернетесь в родной Выборгский район, чтобы внести свой вклад в его развитие и процветание. сказал, обращаясь к медалистам, Сергей Кустов

Вы – гордость Выборгского района. Не останавливайтесь на достигнутом, и пусть в вашей жизни будет еще много значимых побед. Александр Петров, председатель общественного объединения "Фаворит Выборг", депутат МО "Город Выборг"

Затем выпускникам были вручены медали "За особые успехи в учение" и благодарности от администрации МО "Выборгский район".

Также благодарственные письма от районной администрации за высокие результаты учащихся получили педагогические коллективы образовательных учреждений, в которых выпускаются медалисты.

От лица всех выпускников Выборгского района 2019 года с признательностью своим учителям, родителям, руководителям района выступил Михаил Зырянов (Каменногорский центр образования).

Отметим, в этом году в образовательных учреждениях Выборгского района - 586 выпускников одиннадцатых классов, 54 из них окончили школу с медалью "За особые успехи в учении". Наибольшее количество медалистов - 7 человек - в гимназии №11 Выборга.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО