Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Правительства Ленобласти Светлана Нерушай, председатель районного комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка Нина Сивицкая и многие другие поздравили членов бизнес-сообщества с профессиональным праздником.

В Выборге чествовали районных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

С торжественной речью выступил первый заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович:

Развитие экономики невозможно без поступательного развития предпринимательства. Конкурентная среда, расширение рынка, формирование новых отраслей производства, создание рабочих мест – все это держится на плечах тех людей, которых мы сегодня называем бизнесменами.

Первый замглавы администрации заметил, что в Выборге задействованы 6 тыс. субъектов предпринимательства. Под их руководством трудятся порядка 63 тыс. человек, что составляет 36% от всего работающего населения района.

Районная администрация активно участвует в жизни предпринимателей. За текущий год на поддержку участников малого и среднего бизнеса было выделено порядка 5 млн рублей. В следующем году администрация планирует продолжать подобную деятельность.

Также в рамках торжественного мероприятия участников бизнес-сообщества отметили благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в развитие Выборгского района.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге продолжается незаконная вырубка лесов.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти