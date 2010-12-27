В Выборге чествовали районных предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.
С торжественной речью выступил первый заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Владимир Рошкович:
Развитие экономики невозможно без поступательного развития предпринимательства. Конкурентная среда, расширение рынка, формирование новых отраслей производства, создание рабочих мест – все это держится на плечах тех людей, которых мы сегодня называем бизнесменами.
Первый замглавы администрации заметил, что в Выборге задействованы 6 тыс. субъектов предпринимательства. Под их руководством трудятся порядка 63 тыс. человек, что составляет 36% от всего работающего населения района.
Районная администрация активно участвует в жизни предпринимателей. За текущий год на поддержку участников малого и среднего бизнеса было выделено порядка 5 млн рублей. В следующем году администрация планирует продолжать подобную деятельность.
Также в рамках торжественного мероприятия участников бизнес-сообщества отметили благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в развитие Выборгского района.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге продолжается незаконная вырубка лесов.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти
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